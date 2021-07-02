Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку по ставке 5,49% семьям с одним ребенком

Райффайзенбанк расширяет программу семейной ипотеки, субсидируемой государством. Теперь на льготную ставку 5,49% могут претендовать семьи с одним ребёнком.

«Мы понимаем, как важно иметь свой дом, где всё устроено так, как хочется, как давно мечталось, и рады предоставить возможность ещё большему количеству семей обрести собственное жильё, — отметил Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка. — Подать заявку на ипотеку просто на сайте или в мобильном приложении банка. Мы вернёмся с кредитным предложением в течение дня, и актуально оно будет ещё три месяца».

Льготная ставка — 5,49% — доступна гражданам России, у которых родился ребёнок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, или семьям, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития.

В рамках программы семейной ипотеки приобрести жильё можно как на вторичном, так и на первичном рынке. При этом получить жилищный кредит на покупку квартиры в новостройке не только напрямую у застройщиков, но и у любых юридических и физических лиц при условии переуступки договора долевого участия.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Необходимый минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России — 6 млн рублей.

Семьи, которые уже оформили ипотеку на приобретение недвижимости на первичном рынке жилья, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые ранее рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.

Подробнее о семейной ипотеке в Райффайзенбанке можно узнать на сайте.