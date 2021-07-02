БрАЗ прокомментировал возможное введение экспортной пошлины на сталь и цветные металлы

Она составит 15% и будет действовать с 1 августа и до конца года.

Меры подразумевают долгосрочное ограничение прибыли в секторе при сохранении цен на сырьё на текущих уровнях. Эксперты мгновенно отреагировали, заявив о том, что металлургические предприятия ощутят значительный спад доходов. По их прогнозам, в счёт пошлины будет уходить до 2/3 чистой прибыли.

По мнению председателя рабочей группы Николая Очкаса, власти хотят направить денежные сборы от российских металлургов на компенсацию роста расходов на гособоронзаказ, строительство дорог, жилья и инфраструктуры. А вот проекты металлургов, наоборот, недополучат запланированных средств. А ведь планы далеко идущие, программы масштабные. Только в прошлом году РУСАЛ вложил сотни миллионов рублей в развитие городов присутствия.

Новые экспортные пошлины могут отразиться и на планах металлургов по модернизации производств и строительству новых предприятий. Такое мнение высказал председатель совета директоров Алюминиевой ассоциации Александр Зажигалкин. На БрАЗе это в первую очередь экологическая модернизация, передает Братская студия телевидения..

Здесь строят новые газоочистки, внедряют технологию «ЭкоСодерберг», реализуют программу малой механизации. Главная цель – снизить воздействие на окружающую среду и улучшить условия труда заводчан. В планах – строительство новых корпусов, установка современных мощных электролизёров РА и переход на новую технологию сухого анода. Всё это потребует значительных финансовых вливаний.

По предварительным данным РУСАЛа, на пошлины будет уходить около 2/3 прибыли компании. Этого будет хватать лишь на обеспечение производства и зарплаты сотрудникам.

В связи с введением пошлин цены на металлы начали расти. Рост премий к биржевым котировкам наблюдается в Европе, США и Японии. Цены на никель и медь пока стабильны, но трейдеры также ждут роста. Хотя повышение цен может частично смягчить эффект пошлин для российских металлургов, аналитики опасаются вытеснения их товара продукцией других производителей.