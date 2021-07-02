Автомобили-конструкторы под видом транспортных средств продавали в Иркутской области

Злоумышленники заработали на них 19 млн рублей, сообщают в прокуратуре.

По версии следствия, злоумышленник совместно с отцом, сожительницей и двумя знакомыми два года приобретал авто-конструкторы, после чего подыскивал покупателей.

В присутствии потерпевших один из членов группы под видом сотрудника ГИБДД проводил осмотр и сверку узлов и агрегатов. В дальнейшем новым собственникам передавали подложные бланки паспортов транспортных средств и свидетельств регистрации.

В результате указанной деятельности 28 потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 19 млн рублей.

Авто-конструктор разбирают на запчасти заграницей и перевозят по частям через таможню. После сборки его продают вместе с договором о приобретении авто-конструктора и таможенными декларациями на все агрегаты.