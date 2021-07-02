Иркутская ГЭС увеличила сброс воды

Возможны подтопления в Иркутске и Иркутском районе. Обстановка находится под контролем МЧС.

Основанием для этого стали высокая приточность в озеро Байкал и Братское водохранилище, а также создание резервной емкости в Братском водохранилище.

При увеличении сбросных расходов Иркутской ГЭС возможно повышение уровня воды в Ангаре в нижнем бьефе. Это может привести к подтоплению пониженных участков местности в Иркутске и Иркутском районе.

На заседании специалистами Главного управления МЧС России по Иркутской области было предложено увеличивать уровни сбросов поэтапно, чтобы можно было оценить возможные риски и последствия.

Администрация Иркутска в круглосуточном режиме будет вести мониторинг водных объектов. В зоне возможного подтопления – пониженные участки местности в 6 садоводческих товариществах: Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Ангара-3, Нептун. Проводится информирование населения.