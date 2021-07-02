Новые автобусы на газовом топливе появятся в Братске осенью

Иркутская область потратила на них 92 млн рублей, ещё 15 млн рублей выделили из бюджета Братска, сообщают в администрации области.

– К 2024 году выброс загрязняющих веществ в атмосферу в Братске должен сократиться на 20 %, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, тема снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах стала одной из ключевых на Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 30 июня.

В Братске в рамках проекта «Чистый воздух» также идёт работа по переводу автомобилей на газомоторное топливо. Шесть автомобилей перевело на газ ООО «Регион38», в общей сложности на реализацию мероприятия в регионе предусмотрено более 6 млн рублей, работы осуществляют по мере поступления заявок. 40 млн рублей планируется направить на создание газозаправочной сети для заправки автотранспорта.

Также в Братске планируется подключить к сетям газоснабжения 29 домовладений; в Правобережном районе Братска до конца 2021 года будет начато строительство 2-го пускового комплекса распределительных сетей газоснабжения, завершить работы планируют в 2023 году.