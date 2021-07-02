Очередной рекорд: в Иркутской области выявили более 300 случаев коронавируса

По данным оперштаба, 2 июля в Иркутской области выявили 302 случая COVID-19, на 5,2% больше, чем в предыдущий день. Это очередной рекорд в третьей волне по суточному числу заболевших.

Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 74 898 человек.

Число госпитализированных в больницы продолжает расти, на 2 июля оно превысило 5 тысяч, за сутки госпитализировано 174 человека.

Число летальных случаев держится на высоком уровне: 23 человека умерли от COVID-19 за последние сутки.

Напомним, что с 29 июня по 26 июля в Иркутской области ввели ограничения в связи со сложной эпидситуацией – ограничена работа общепита, фитнес индустрии, запрещены массовые мероприятия. Соответствующие изменения в Указ Губернатора №279 подписал глава региона Игорь Кобзев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости жестких мер из-за вспышки COVID-19. В России третий день подряд обновляется рекорд по количеству умерших от коронавируса (672), заразились за сутки 23 543 человека. Представитель Кремля подчеркнул, что приоритетом должно быть здоровье граждан. «Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации. Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в РФ в целом диктует необходимость жестких мер»,— заявил он.