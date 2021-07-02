Прожиточный минимум в России увеличен на 300 рублей

В 2022 году он составит 11 950 рублей, передает РИА Новости.

Для трудоспособного населения величину установили в размере 13 026 рублей, для пенсионеров – 10 277 рублей, детей – 11 592 рубля.

Постановление вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

В 2021 году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля.

Если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то с 1 января — по медианному среднедушевому доходу. Эта величина представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны.