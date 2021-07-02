В Тулуне сотрудница банка предотвратила мошенничество на 850 тысяч рублей

В городе Тулун Иркутской области сотрудница банка предотвратила мошенничество на 850 тысяч рублей в отношении пенсионерки.

В июне 84-летней тулунчанке позвонили неизвестные и сообщили о подозрительных действиях, якобы происходящих с ее картой. Под предлогом «сохранения» сбережений они убедили гражданку перевести деньги на «безопасный счет». Женщина направилась в банк и, следуя инструкциям аферистов, которые все это время оставались с ней на связи, подала оператору заявку о выдаче денежных средств. Услышав подозрительный телефонный разговор, банковский работник Ксения Лысоконь попросила пенсионерку прекратить разговор, отговорила от перевода денежных средств и тем самым предотвратила мошенничество на сумму более 850 тысяч рублей.

МВД вручили банкиру благодарственное письмо и ценный подарок.