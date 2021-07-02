Правительство готовит запуск системы поддержки малого бизнеса по принципу «одного окна»

Правительство готовится запустить цифровую систему поддержки малого бизнеса по принципу «одного окна» — эксперимент запланирован уже на август и продлится до 2023 года, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономики. За это время власти рассчитывают наладить обмен данными между ведомствами, сформировать цифровые профили компаний и апробировать сервисы — к 2025 году их будет не менее 27. В перспективе же господдержка должна стать проактивной и выстраиваться на основе больших данных: правительству и бизнес-объединениям такой механизм позволит сконцентрироваться на решении комплексных задач настройки делового климата.

Минэкономики рассчитывает уже со 2 августа запустить эксперимент по цифровой поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства. Речь идет о консолидации всех необходимых бизнесу сервисов на цифровой платформе, работающей в режиме «одного окна». Эксперимент продлится до конца 2022 года, отчет Минэкономики представит в правительство.

Запуск цифровой платформы предусмотрен обновленным нацпроектом по развитию МСП. В правительстве указывали, что это позволит внедрить адресный и проактивный подход к поддержке бизнеса. При этом система планируется многоступенчатой: государство будет сопровождать МСП по мере роста, предлагая сервисы для развития, а воспользоваться мерами поддержки будет легче компаниям, которые уже получили ее на начальном этапе.

В рамках эксперимента правительство создаст информационно-аналитическую систему, которая сформирует «цифровой профиль» пользователя на основе официальных и коммерческих данных — для этого будет налажен обмен данными между участниками эксперимента. Помимо Минэкономики в нем участвуют Минцифры и ФНС, другие министерства и ЦБ могут присоединиться на добровольной основе, как и институты развития, банки, страховые и лизинговые компании, микрофинансовые организации и др. Им будут доступны данные об учредительных документах компаний, среднесписочной численности и банковских счетах, налоговых выплатах, сведения о получении господдержки. Цифровой профиль и должен обеспечить адресный подбор услуг и сервисов в зависимости от потребностей компаний.

После реформы институтов развития поддержка малого бизнеса сосредоточится в АО «Корпорация МСП». Как пояснил “Ъ” ее гендиректор Александр Исаевич, в первую очередь будут запущены сервисы для начала своего дела (подготовка документов для госрегистрации бизнеса), блок образовательных и акселерационных программ, законодательный дайджест, простым языком и схематично описывающий отраслевые изменения, а также отраслевая бизнес-аналитика — она позволит предпринимателям точнее принимать управленческие решения. Постепенно количество сервисов и суперсервисов будет увеличиваться, к 2025 году — не меньше 27.

В целом же ожидается, что консолидация данных о получателях господдержки позволит властям проанализировать ее объем и эффективность и в дальнейшем сосредоточить меры поддержки в перспективных секторах.

Диана Галиева