Три совета грантополучателю

Некоммерческие организации уже давно распробовали такой инструмент финансирования своих проектов, как гранты. Теперь к ним начинают присматриваться социальные предприниматели и малый бизнес. Мария Стародубова, руководитель грантового конкурса En+ Group, дала несколько советов будущим грантополучателям.

Совет 1: Участвуйте

ESG–повестка (environmental – экология, social – социальное развитие, governance – корпоративное управление) у крупных компаний все чаще выходит на первый план. Одно из ее ключевых направлений – забота об экологии и развитие социальных проектов в местах своего присутствия. Многое можно сделать собственными руками, но гораздо важнее запустить на местах процесс развития инициатив, имеющих долгосрочный эффект. Тем более, что людей с горящими глазами и интересными эко-проектами в регионе достаточно.

Конкурс экологических проектов En+ Group проводится в рамках комплексной программы «Мир со знаком плюс», инициированной в 2011 году основателем компании Олегом Дерипаской. Результаты реализованных проектов внушают организаторам оптимизм.

Мария Стародубова, руководитель грантового конкурса En+ Group.

Фото: А. Федоров

– Мы видим, что эко-культура и эко-осознанность людей растут, – отметила Мария Стародубова. – Свалок, в очистке которых сотрудники компании принимают участие наравне с другими волонтерами, становится меньше, а людей с интересными идеями – больше. Благодаря этому города нашего присутствия получают новые эко пространства, благоустроенные водоемы, экотропы. Мы хотим, чтобы как можно больше людей принимали в таких проектах активное участие.

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group

Фото: А. Федоров

Татьяна, проект «Перевоплощение» (Ангарск), победитель грантового конкурса-2021:

– Наша мастерская изготавливает предметы интерьера из стекломусора. В принципе, стекло не особо вредит экологии: оно приходит из песка и возвращается в него же. Но процесс этот может занять миллионы лет. И наше с вами пространство. Скромными силами проекта мы превращаем осколки в дизайнерские вещи.

У нас есть партнеры: одна компания занимается сбором и сортировкой стекломусора, отправляет его на переработку, а вторая делает из пластиковых отходов тротуарную плитку. Мы планируем расширить сотрудничество с ними, хотим провести выставку наших изделий, организовать серию мастер-классов по работе со стеклом, выйти с экологическими уроками в школы города. Если благодаря нашим усилиям стекла в природу попадет хотя бы на кубометр меньше, это будет здорово.

Совет 2: Будьте готовы к работе с документами

В 2021 году на грантовый конкурс было подано 150 заявок. Финансовую поддержку получат 22 проекта, из них 12 – в Иркутской области. По словам организаторов, среди участников конкурса есть как опытные получатели грантов, так и новички. Все они получают необходимую методическую помощь.

– Проекты находятся сейчас на стадии подписания договоров и перечисления средств, – рассказала Мария Стародубова. – Отрадно, что число участников конкурса растет. Некоторые компании, получив финансирование в прошлом году и реализовав свои проекты, снова подали заявки. И еще раз выиграли. На всех этапах реализации проекта мы оказываем методическую помощь. Тем не менее, надо настроиться на серьезную работу с документами и соблюдать сроки сдачи отчетов.

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group

Фото: А. Федоров

Анна Горшкова, проект «Отслеживание источников загрязнения прибрежной зоны озера Байкал» (Иркутск), победитель грантового конкурса-2021:

– Изучение загрязнения прибрежной зоны озера Байкал – это инициатива моей группы в Лимнологическом институте. Пристальное внимание мы с коллегами уделяем так называемой зоне заплеска, береговой полосе, пляжам. В грунтовых водах этих участков вблизи Байкала численность кишечной палочки, которой в озере не должно быть вообще, – очень высока. Как она туда попадает? От пролетающих птиц? От домашнего скота? Или, может быть, из сточных вод гостевого домика? Наш молекулярный метод позволит это выяснить.

В грантовом конкурсе En+ Group мы принимаем участие впервые. На проведение подробных многоразовых исследований в Листвянке, Хужире, Култуке запросили максимально возможную сумму – 500 тысяч рублей, и нам ее одобрили. Эти деньги пойдут на закупку оборудования, реактивов, и оплату услуг сторонних организаций, которые будут заниматься расшифровкой ДНК опытных образцов.

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group

Фото: А. Федоров

К необходимости составления отчетных документов я отношусь спокойно: в нашем институте работают профессиональные бухгалтеры, а грантовое финансирование мы привлекаем постоянно: институты не часто могут себе позволить дорогостоящие прикладные исследования. Отчитываться нужно везде, но, поверьте, подготовка фотоотчетов – это совсем не проблема по сравнению с требованиями научных грантов, где зачастую требуется публиковать научные статьи в топовых профильных изданиях.

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group

Фото: А. Федоров

Совет 3: Рассказывайте о себе

Очень важно не только успешно реализовать проект, получивший грант, но и рассказать о нем окружающим. Это нужно для того, чтобы другие люди, у которых есть идеи, знали, куда обращаться, а сообщество грантополучателей ширилось и они могли создавать новые партнерские проекты.

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group

Фото: А. Федоров

– На старте компания формирует рабочую гипотезу и план действий, которые потом воплощаются – или не реализуются в полной мере и в этом случае требуют коррекции, – пояснила Мария Стародубова. – Например, в прошлом году из-за пандемии многим пришлось переносить запланированные мероприятия, мы продлевали сроки проектов. В этом нет ничего страшного. Гораздо важнее для нас оценить, как работает инструмент – позволяет ли участие в гранте заручиться поддержкой местных властей, найти дополнительные источники финансирования или якорных инвесторов. Ведь наша главная задача – не просто дать денег, а помочь стартовать проектам, выводить их на орбиту.

Для того, чтобы сделать этот процесс еще более эффективным, En+ Group проводит для потенциальных получателей грантов специальные обучающие вебинары.

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group

Фото: А. Федоров

Дмитрий Михайлов, проект «Юный капитан» (Слюдянка), победитель конкурса грантов–2020:

– Моя цель и мечта – создание школы мореходства для обучения детей искусству строительства лодок и гребле. Этот проект финансируется в основном на личные средства, поэтому развивается не так быстро, как того хотелось бы. Долгое время больным вопросом было обустройство на берегу Байкала базы, где можно было бы хранить лодки и проводить тренировки. У нас небольшой флот, но таскать его каждый раз к воде и обратно – это значит тратить время, предназначенное для занятий.

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group

Фото: А. Федоров

Участие в конкурсе грантов в прошлом году я принял с целью купить стройматериалы для изготовления лодок, а также гидрокостюмы и спасательные жилеты детям для занятий на воде. Не учел, что цены с момента составления заявки до закупки могут измениться, а они прилично выросли. Пришлось перераспределять средства.

Некоторые неудобства были связаны с тем, что решение всех вопросов: организационных, финансовых, педагогических – было на мне как на руководителе школы. Фотографировать учеников для отчета или заниматься с ними? Строить лодки или писать об этом в соцсетях? Я не очень люблю внешнюю активность. Но надо сказать, что и в этом плане мне помогли – компания направила съемочную группу, которая сделала видеоролик о нас. Также я участвовал в нескольких интервью.

Самым большим бонусом проекта оказалось то, что на мои запросы по поводу предоставления помещения под ангар для лодок откликнулась местная администрация. Вопрос, казавшийся нерешаемым, был решен. Это серьезный шаг вперед для моего проекта.