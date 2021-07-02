Разработку страховки для ухода за пенсионерами обсудит ЦБ и Минфин

Такой вид услуги развит в Европе, сообщает РБК.

Такой продукт очень распространен в западных странах и страхует на случай частичной или полной потери способности к самообслуживанию, рассказывал на сессии Международного финансового конгресса гендиректор «Росгосстрах Жизни» Алексей Руденко. «Сюда входит и уход за пожилыми, и стационарный уход, и уход на дому. И на всех площадках остро обсуждается вопрос финансирования, собственно – за счет чего [оказывать такие услуги]. Ведь проблема в том, что когда тебе уход уже понадобился, как правило, он для среднего гражданина становится запретительно дорогим. И здесь как раз механизмы страхования жизни с распределением риска как во времени, так и между субъектами страхования могут дать тот самый долгосрочный ресурс и закрыть эту проблематику», – объяснил он.

Инициатива тесно связана с указом президента России о национальных целях, среди которых – повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2030 году, добавила Гончарова. «Если россияне будут жить дольше, то им понадобятся, во-первых, деньги, на которые они будут жить, – это к вопросу о заблаговременных и достаточных накоплениях, а во-вторых, им потребуются медицинская помощь и уход. Об этом уже сейчас необходимо подумать и страховщикам, и государству», – указывает Гончарова.