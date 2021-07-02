TikTok увеличил максимальную продолжительность роликов до трех минут

Ранее, в июне, Instagram запустил похожий на TikTok сервис Reels. Глава соцсети Моссери говорил, что Instagram полностью переориентируется на видео, сообщает РБК.

«Теперь мы предлагаем нашему глобальному сообществу возможность создавать более длинные видеоролики, открывая путь для еще более богатого повествования и развлечений в TikTok», – говорится в сообщении.

По словам разработчиков, трехминутные ролики станут инструментом, который позволит пользователям лучше раскрыть свой творческий потенциал. В компании отметили, что часто слышали просьбы авторов разрешить выкладывать более длинные видео, чтобы качественнее делиться комедийными зарисовками, уроками красоты и кулинарии.

Сейчас трехминутные видео может публиковать только ограниченная часть пользователей в тестовом режиме. «В ближайшие недели мы предоставим возможность создавать более длинные видео для всех в TikTok», – пояснили разработчики.