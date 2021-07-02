Переобучение пройдут 47 пожилых жителей Иркутской области

В 2021 году бесплатное обучение смогут пройти более 950 жителей региона, сообщают в администрации области.
В программу бесплатного обучения включены:
- малярные и декоративные работы,
- сухое строительство и штукатурные работы,
- электромонтаж,
- сантехника и отопление,
- поварское дело,
- кирпичная кладка и другие.
Принять участие в программе по профессиональному обучению и дополнительному образованию могут как состоящие в трудовых отношениях, так и незанятые граждане старшего поколения. На выбор предлагаются разные формы обучения – очная или дистанционная.
Записаться на обучение можно через портал «Работа в России». Оператором программы в Иркутской области является Центр опережающей профессиональной подготовки.