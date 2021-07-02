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Переобучение пройдут 47 пожилых жителей Иркутской области

В 2021 году бесплатное обучение смогут пройти более 950 жителей региона, сообщают в администрации области.

В программу бесплатного обучения включены:

  • малярные и декоративные работы,
  • сухое строительство и штукатурные работы,
  • электромонтаж,
  • сантехника и отопление,
  • поварское дело,
  • кирпичная кладка и другие.  

Принять участие в программе по профессиональному обучению и дополнительному образованию могут как состоящие в трудовых отношениях, так и незанятые граждане старшего поколения. На выбор предлагаются разные формы обучения – очная или дистанционная. 

Записаться на обучение можно через портал «Работа в России». Оператором программы в Иркутской области является Центр опережающей профессиональной подготовки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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