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Снижение доходов и пустующие места

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Иркутскстат подсчитал потери отельеров во время пандемии.

Всего в 2020 году не прекращали работу 395 средств размещения. Из них 283 общего назначения (гостиницы, мотели, хостелы) и 112 специализированных (санатории, оздоровительные лагеря, пансионаты, кемпинги, базы отдыха и туристские базы). Большинство отелей и турбаз расположена в областном центре (102), Ольхонском (50), Иркутском (45) и Слюдянском районах МО (43).  

В прошлом году гостиницы и отели использовались на 17%, доходы от предоставленных услуг сократились на 19%, численность размещений – на 40%. Это 609,6 тыс. человек, из них всего 9% – иностранные граждане из Китая, Тайваня, Таиланда, Германии, Кореи, Франции, Гонконга, США и Малайзии.

Ранее о положении турбаз и отелей в Иркутской области рассказал SIA.RU операционный директор ООО «Гранд Байкал» Вадим Каретников. По его словам, на сегодняшний день ситуация не катастрофичная, но тем не менее, она вызывает несколько опасений, в том числе по возможному введению локдауна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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