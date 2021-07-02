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Еще 300 коек для лечения коронавируса развернули в Иркутской области

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Сегодня коечный фонд региона работает в максимальном объёме за всё время борьбы с инфекцией, сообщают в администрации области.

170 коек открыли в госпитале на базе Ангарского перинатального центра. В нём накануне уже развернули 130 коек.

Также 5 июля начнут работать 100 коек для лечения коронавирусной инфекции II типа в санатории «Юбилейный» в Братске и 60 коек в МАНО «Лечебно-диагностический центр».  

В соответствии с распоряжением областного минздрава, в медучреждениях развёрнуто 5693, госпитализировано 5011 человек. 

Напомним, что сегодня Приангарье побило новый рекорд по дневному приросту заражений коронавирусом. По данным оперштаба, 2 июля в Иркутской области выявили 302 случая COVID-19, на 5,2% больше, чем в предыдущий день. Это очередной рекорд в третьей волне по суточному числу заболевших.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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