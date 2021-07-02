Уровень вакансии в торговых центрах Москвы достиг 12,5%

Согласно результатам исследования консалтинговой компании Knight Frank, общий объем предложения составил 6,89 млн кв. м арендопригодной площади (GLA) за счет трех введенных ТЦ с суммарной GLA 41,5 тыс. кв. м. Уровень вакансии в торговых центрах столицы достиг 12,5% (+2,5% относительно аналогичного показателя 2020 года).

Ожидается, что всего в 2021 году в Москве будет 541 тыс. кв. м торговых площадей, при этом сохраняется вероятность корректировки даты ввода 30-40% новых торговых центров, анонсированных к открытию в 2021 году.

Предложение

По предварительным итогам I полугодия 2021 года общий объем предложения рынка торговой недвижимости Москвы составил 6,89 млн кв. м арендопригодной площади. Прирост обеспечен открытием ТРЦ «Гравитация» (GLA: 18,5 тыс. кв. м), ТРЦ Prime Plaza (GLA: 20 тыс. кв. м), а также проекта редевелопмента компании ADG Group – ТЦ «Саяны» (GLA: 3 тыс. кв. м). Всего за этот период было введено 41,5 тыс. кв. м, что на 73% меньше показателя I полугодия 2020 года, когда объем ввода составил 152,5 тыс. кв. м.

Уровень вакансии в торговых центрах Москвы увеличился на 2,5% относительно I полугодия 2020 года и составил 12,5%. Рост доли свободных площадей обусловлен оптимизацией торговых точек у ретейлеров, столкнувшихся с сильным негативным влиянием пандемии в 2020 году. В большинстве объектов, открытых в прошлом году, до 40% площадей остаются свободными, что соответствует тренду последних лет – вводу торговых центров с большой долей свободных площадей и активному заполнению в первые годы работы.

В структуре спроса сохраняется слабая активность со стороны международных операторов. Причиной замедления экспансии на российский рынок иностранных брендов является текущая конъюнктура российского рынка, а также сложная ситуация на международных рынках, связанная с пандемией Covid-19.

В I полугодии 2021 года на российский рынок вышло два международных розничных оператора, что в три раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года. При снижении активности выхода международных брендов в РФ уже присутствующие ретейлеры реорганизуют торговые пространства с учетом новых запросов потребителей.

Коммерческие условия

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставки аренды снизились под влиянием мер по предотвращению пандемии и экономического кризиса. Во II квартале 2020 года они сократились на 25% относительно верхних границ диапазонов базовой арендной ставки для якорных арендаторов и операторов торговой галереи с небольшой площадью помещений. Максимальная базовая ставка аренды приходится на помещения в зоне фуд-корта в действующих проектах с высокой проходимостью и может достигать 120 тыс. руб./кв. м /год.

Тенденции

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank, отмечает, что с I квартала 2021 года наблюдалось улучшение показателей работы ретейлеров и девелоперов, в том числе рост коэффициента конверсии и товарооборота на 10-20%, что обусловлено как поведением покупателей, так и работой брендов по обновлению своих торговых точек и активным внедрением цифровых технологий. До середины июня мы видели позитивный тренд по восстановление трафика, который практически приблизился к показателям 2019 года, но введенные ограничения и кампания по вакцинации граждан привели к небольшому снижению посещаемости. Учитывая низкую долю вакцинированных и неоднозначное отношение граждан к принятым мерам, все это может привести к отскоку рынка торговой недвижимости.

Прогноз

Согласно заявленным планам девелоперов, суммарный объем нового ввода в Москве до конца 2021 года составит 541 тыс. кв. м торговых площадей. Таким образом, прогноз нового предложения торговых центров в два раза больше прошлогоднего показателя.

В 2021 году к открытию заявлены такие крупные и знаковые торговые объекты, как ТРЦ «Город Косино» (GLA: 72 тыс. кв. м), ТЦ на месте рынка «Садовод» (GLA: 50 тыс. кв. м), ТРЦ «Павелецкая Плаза» (GLA: 35 тыс. кв. м), ТРЦ «Небо» (GLA: 27 тыс. кв. м), ТРЦ «София» (GLA: 35 тыс. кв. м).

Существует вероятность корректировки даты ввода 30-40% новых торговых центров, анонсированных к открытию в 2021 году. Однако сокращение объемов ввода не будет существенным, так как часть объектов уже находится в высокой степени готовности, и девелоперам невыгодно переносить дату ввода на финальной стадии реализации проекта. По прогнозам Knight Frank, в ближайшие пять лет все заявленные торговые центры выйдут на рынок.

После годового роста показатель вакансии стабилизируется на уровне 12-14% к концу года, в крупных концептуальных торговых центрах столицы прогнозируется сокращение вакантных площадей до 8%.