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Ограничение движения продлено по улице 7-я Советская в Иркутске

Движение частично заблокируют до 15 июля на всем протяжении улицы, сообщают в мэрии.

Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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