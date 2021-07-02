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Контроль за профилактикой коронавируса усилен в летних детских лагерях Иркутской области

– В этом году пристальное внимание было уделено лагерям с дневным пребыванием детей, так как эта форма отдыха несет значительные эпидемиологические риски. На данный момент подавляющее большинство летних площадок завершили свою работу, – рассказала Валентина Вобликова. 

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Во время первой смены сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области провели проверки в 76 детских лагерях. По словам руководителя управления Дмитрия Савиных, выявлены нарушения, связанные с несоблюдением санитарно-эпидемиологических режимов, как при организации питания, так и по содержанию помещений проживания, мест общего пользования и территории детских лагерей. Также выявлены нарушения обязательных требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. 

– В настоящее время в целях профилактики заболевания персонал лагерей остается на всю смену в учреждении, без выезда за пределы территории. В течение сезона персонал проходит обследование на COVID-19. При выявлении положительного случая заболевания персонал отстраняется от работы, с заменой на другого сотрудника, – добавил Дмитрий Савиных. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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