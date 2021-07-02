Администрация Иркутска выделит дополнительный транспорт для помощи участковым врачам

Такое поручение дал мэр Руслан Болотов.

На сегодня для помощи медикам уже выделено 7 автомобилей администрации. По запросам от лечебных учреждений дополнительно направят еще 3 машины. Они будут ежедневно развозить терапевтов по вызовам на дом, сообщают в мэрии.

Как сообщил начальник управления делами аппарата администрации города Иркутска Владимир Карнюшин, водителям, осуществляющим выезды с медиками, предоставляются необходимые средства дезинфекции и индивидуальной защиты, в том числе маски, перчатки и медицинские халаты. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Иркутске выявлено 98 новых случаев заболевания Covid-19.

Напомним, что сегодня Приангарье побило новый рекорд по дневному приросту заражений коронавирусом. По данным оперштаба, 2 июля в Иркутской области выявили 302 случая COVID-19, на 5,2% больше, чем в предыдущий день. Это очередной рекорд в третьей волне по суточному числу заболевших.