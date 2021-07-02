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Работу детсадов ограничат в Иркутске из-за COVID-19 с 6 июля

С 6 июля детские сады Иркутска начнут работать в режиме «дежурных групп» из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

В пресс-служба мэрии сообщили, что из-за периода отпусков в настоящее время детские сады из 41 тысячи посещают чуть меньше 8 тысяч воспитанников.

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– За последнее время мы наблюдаем резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией как среди работников, так и среди детей. Если еще в мае болел один ребенок и 9 сотрудников, то в данный момент закрыто 76 групп в 49 дошкольных учреждениях. На больничном по коронавирусу находятся 173 сотрудника и 138 воспитанников дошкольных учреждений города. Кроме того, на самоизоляцию направлено 1485 детей и 109 сотрудников. Мы испытываем дефицит кадров, – сообщил заместитель мэра Иркутска Виталий Барышников.

По его мнению, функционирование детских садов в режиме работы «дежурных» групп позволит сократить количество воспитанников, а, следовательно, снизить уровень распространения заболевания среди этой категории населения.Набор детей в дежурные группы, как и в прошлом году, будет происходить на основании обращения родителей.

Кроме того, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации принято решение приостановить деятельность муниципального загородного лагеря «Байкал», а также ограничить проведение спортивных мероприятий и уличных зарядок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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