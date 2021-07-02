Доходы гостиниц Иркутской области в 2020 году сократились на 19%

Иркутскстат опубликовал данные о деятельности гостиниц Приангарья в 2020 году. Согласно информации, доходы организаций сократились на 19%.

Кроме того, упала и численность размещений – на 40%, заполняемость составила лишь 17%.

По статистике, в 2020 году в регионе действовало 395 гостиниц, санаториев и других коллективных средств размещения. Услугами организаций пользовались 609,6 тыс. человек, из которых иностранцев – 9%.

Большинство таких организаций относятся к малому бизнесу. Их основная часть расположена в Иркутске, Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах.

Гостиницы и санатории имеют в среднем по 30 номеров. Доля номеров высшей категории составляет 7,4%, от общего числа, приспособленных для проживания людей с ограниченными возможностями –1%.

«По сравнению с 2019 годом удвоилась активность организаций в получении более высокой категории. За год сертификат получили 88 КСР, из них 13 - на 1 звезду, по 30 организаций – на 2 и 3 звезды, 13 - 4 звезды и 2 КСР – на высшую категорию, 5 звезд», – отмечается сообщение.