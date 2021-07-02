«Усольский свинокомплекс» снова закрыли на 90 дней по решению суда

Усольский городской суд Иркутской области повторно рассмотрел административное дело в отношении «Усольского свинокомплекса» и снова вынес решение о приостановке работы предприятия на 90 суток из-за нарушений природоохранного законодательства, сообщает IRK.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее в конце мая 2021 года предприятие совершило административное правонарушение, разместив отходы 3 и 4 класса опасности на земельном участке, расположенном в поселке Белореченский, из-за чего суд приостановил деятельность завода на 90 дней. Работу комплекса власти пообещали восстановить после устранения выявленных нарушений.

Позже Иркутский областной суд отменил решение Усольского районного суда, назначив пересмотр дела.