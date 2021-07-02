Население Братского района решили перевести на раздельный сбор мусора

Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин сообщил на своей странице в Facebook, что в поселениях территории решено провести эксперимент по раздельному сбору мусора для дальнейшего перевода населения на подобный тип накопления отходов.

Фото состраницы Алексанра Дубровина в Facebook

«Три специализированных контейнерных уже оборудованы в Кузнецовке. Контейнеры промаркированы для сбора пластика, бумаги, стекла и прочих бытовых отходов. Далее мусор будет направляться на переработку. В ближайшее время все восемь площадок населенного пункта будут переоборудованы под раздельный сбор бытовых отходов», – сообщил глава района.

Дубровин попросил жителей Кузнецовки, где стартовал эксперимент, приобретать продукты в экологичной упаковке, разделять и утилизировать отходы должным образом. Следующим населенным пунктом, где будут установлены контейнерные площадки для раздельного сбора отходов, станет поселок Зяба.

Братский – первый в регионе район, где организовали раздельный сбор мусора.