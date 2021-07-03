Фитнес-клубы и кинотеатры Иркутской области запретили посещать не привитым от COVID-19

Губернатор Иркутской области внес изменения в Указ, согласно которым посещение фитнес-клубов, спортзалов и кинотеатров с 3 июля запрещено людям, не привитым от коронавируса.

«Для допуска к занятию спортом в фитнес-центрах, спортзалах (и других объектах физической культуры и спорта) необходимо будет представить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19. Те же требования будут предъявляться для посещения кинотеатров (за исключением лиц не старше 18 лет)», – говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня введены и другие меры из-за пандемии: до 18 июля включительно закрылись театры, цирки, СПА-салоны и прочие общественные организации.