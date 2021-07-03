Сеть приютов для животных с господдержкой планируют создать в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе принята концепция создания сети приютов для бездомных животных.

«Объясню, что теперь будет происходить в этой сфере. Сейчас камень преткновения в решении проблемы – отсутствие полноценной сети приютов, а в итоге – и нормальной здоровой конкуренции. Поэтому в качестве основного направления приняли государственную поддержку НКО через гранты. В этом мы встали на сторону общественников. Однако создание госприюта тоже с повестки не снимаем», – сообщил глава региона.

В 2022 году власти планируют оценить эффективность работы некоммерческих организаций, в течение года их деятельность будут контролировать служба ветеринарии и муниципалитеты.