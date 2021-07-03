Рекордное за год количество больных коронавирусом зарегистрировали за сутки в Приангарье

Регионаьный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последний день заболело рекордное за год число больных – 309.

Большее количество заболевших фиксировалось 15 июня 2020 года – 319. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии по официальной статистике превысило 75,2 тысячи. Количество госпитализированных на сегодняшний день – более 5 тысяч.

Выздоровели за день 55 человек, скончались – 24 непосредственно от ковида, 3 – от сопутствующих патологий.