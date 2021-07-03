Медики скорой заявили об отсутствии мест и кислорода для больных COVID-19 в Приангарье

Врач скорой помощи Валентина Монхороева на своей странице в Instagram разместила серию видеозаписей, где рассказала об обстановке в ковидных госпиталях Иркутской области. По словам медика, в учреждениях отсутствуют места и кислород для больных коронавирусом. Аналогичными историями поделились и другие сотрудники бригад.

«Очень много тяжелых больных, которые реально задыхаются, у которых сатурация (уровень кислорода в крови – прим. ред.) ниже 80. Отправляешь бригаду, а она ничего не может сделать. <…> Мест нет», – заявила фельдшер.

Из-за отсутствия свободных коек, по словам медиков, пациентов в тяжелом состоянии приходится оставлять дома. Скорая помощь также не справляется с нагрузкой: например, 1 июля обслуживались вызова, которые были оформлены еще 23-24 июня. Некоторые пациенты умирают дома, не дождавшись приезда бригады. Врачи оценивают текущую обстановку как «критическая».

По словам сотрудников больниц, места с кислородом для пациентов в настоящее время в регионе отсутствуют.

Напомним, по данным на 3 июля в регионе число госпитализированных пациентов с коронавирусом превысило 5 тысяч. За последний день зафиксирован рекордный суточный прирост больных. За сутки скончались 27 человек с ковидом.