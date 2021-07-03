Закрытые ранее из-за дождей туристические маршруты открыли на Ольхоне

«Заповедное Прибайкалье» сообщило на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», что на острове Ольхон Иркутской области открыли все туристические тропы – ранее маршруты были закрыты из-за сильных дождей.

«Непогода закончилась. На самом крупном острове Байкала вновь светит солнце! Ветер помог просушить последствия дождей, и это обстоятельство позволяет открыть все туристические маршруты в «сердце» Байкала. С 3 июля 2021 года стали доступными к посещению без ограничений как юг Ольхона, так и север острова», – говорится в сообщении.

Организация напомнила, что для посещения особо охраняемой территории необходимо заранее получить разрешение.