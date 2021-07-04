Движение на улице Профсоюзной в Иркутске закрыли на неделю из-за ремонта

Движение по улице Профсоюзной на участке от улицы Шмидта до улицы Клары Цеткин закрыли с 3 июля до 9 июля из-за ремонта, сообщается на сайте мэрии.

Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проект «Безопасные и качественные дороги» – это долгосрочный федеральный проект по реализации программ приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и развития дорожной сети крупнейших городских агломераций. Контроль реализации проекта осуществляют Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Планируемые сроки реализации – 2017—2025 годы.