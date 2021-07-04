Кобзев и Сандаков в прямом эфире расскажут о ковидной обстановке в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр здравоохранения Прианагрья Яков Сандаков 4 июля в 19:00 в прямом эфире расскажут о эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с распространением коронавируса, сообщается на странице Кобзева в Instagram.

Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram

В совместном эфире примут также участие первый заместитель министра здравоохранения Анна Данилова, главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев и главный врач Иркутской городской клинической больницы №1 Любовь Лялина.

Посмотреть трансляцию можно на станицах в Instagram регионального минздрава и губернатора Приангарья. Главная информация, озвученная на встрече, будет опубликована на SIA.RU.