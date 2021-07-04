Врачи назвали симптомы индийского штамма коронавируса

Пульмонолог Алексей Никишенков, врачи-иммунологи Владимир Болибок и Виктор Ларичев рассказали о том, как проявляется индийский штамм коронавируса «Дельта», активно распространяющийся в период третьей волны, пишет ТАСС.

«Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта - диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно – кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах – прим. ТАСС)», – отметил Никишенков.

По словам Болибока, для нынешней волны «характерен так называемый «желудочный синдром» или «желудочный ковид». Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос», – рассказал он.

Ларичев отметил, что все симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, заразившихся уханьским штаммом коронавируса, остались актуальными и для индийского штамма. «Симптомы остались те же. При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура – это как было, так и осталось», – подчеркнул врач.

Напомним, штамм «Дельта» был обнаружен в Индии в октябре 2020 года, потому его часто называют «индийским». Установлено, что он может инфицировать уже привитых людей, в частности, препаратами Covaxin и Covishield. Есть еще более заразный вариант штамма под названием «Дельта плюс», который активно распространяется в настоящее время.