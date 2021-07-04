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Бывший главврач Иркутской областной детской больницы умер от коронавируса

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Экс-главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Геннадий Гвак ушел из жизни, причиной смерти стал коронавирус, сообщает ИА «Альтаир».

По информации издания, трагедия произошла сегодня в 3 часа ночи. Ранее у медика диагностировали 90-процентное поражение легких.

Геннадию Гвакку в 2021 году исполнилось 70 лет, он был Заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук, профессором. С 1987 года врача назначили заведующим отделением анестезиологии и реанимации созданной на тот момент Иркутской областной детской клинической больницы. В период с 2009 по 2021 годы был главным врачом этого медучреждения. За свою деятельность получал награды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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