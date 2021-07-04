Иркутская область опустилась на 4 место по площади лесных пожаров в России

Приангарье опустилось на четвертое место по площади лестных пожаров в России – в настоящее время возгорания зафиксированы на территории в 6,1 тысячи га, сообщается на сайте «Авиалесохраны». В июне регион лидировал в рейтинге.

По данным на 4 июля в Иркутской области действуют 13 пожаров. Лидером страны по площади возгораний в настоящее время является Якутия, где огнем охвачена территория в 314,6 тысячи га. В тройке лидеров также Камчатский край – 19,6 тысячи га – и Магаданская область – 6,8 тысячи га тут охвачены огнем.

В тушении всех пожаров России задействовано 5,3 тысячи человека, более 1 тысячи единиц техники, 28 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки работают 62 воздушных судна.