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Новый максимум суточного прироста больных COVID-19 зафиксирован в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. За последние сутки болезнь выявили у 319 человек – это максимум с середины июня прошлого года.

Аналогичное число больных было выявлено по официальной статистике 15 июня 2020 года. Всего с начала пандемии ковидом в регионе заболели 75,5 тысячи людей.

Госпитализированы в настоящее время 5,2 тысячи человек, выздоровели за день 52 человека, скончались – 26 непосредственно от ковида, два – от сопутствующих патологий.

Лидерами по суточному приросту больных в регионе являются Иркутск, где выявлено 103 заболевших, Ангарск и Черемхово – 30 и 28 соответственно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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