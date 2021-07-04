Власти разрешат посещать фитнес-клубы Приангарья переболевшим COVID-19 без прививки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 4 июля сообщил, что намерен внести изменения в Указ, согласно которым фитнес-клубы региона можно будет посещать не только привитым от коронавируса людям, но и переболевшим.

«Я сегодня переговорил и со специалистами нашего Роспотребнадзора, с врачами. Я внесу изменения в Указ», - отметил Кобзев и сообщил, что в ближайшее время власти разрешат людям с высоким уровнем антител посещать подобные организации.

Напомним, 3 июля глава региона внес изменения в Указ, согласно которым людям без прививки от коронавируса запретили посещать фитнес-клубы и кинотеатры. Исключение составили только несовершеннолетние, которых в настоящее время запрещено вакцинировать.