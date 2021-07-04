Более 70% госпитализированных с коронавирусом в реанимации Приангарья находятся на ИВЛ

Главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев во время прямого эфира 4 июля заявил, что в настоящее время в реанимациях больниц региона более 70% пациентов, заболевших коронавирусом, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Во вторую волну пациентов с тяжелым течением [коронавируса] было много. Но реанимации работали таким образом, что лишь четверть из них находилась на ИВЛ. Сегодня я могу сказать, что в реанимациях, не только в инфекционной больнице, но и в других, количество пациентов, находящихся на ИВЛ, составляет более 70%. Это говорит о том, что болезнь сегодня протекает в более тяжелой форме», – заявил медик. И добавил, что мест заболевшим действительно не хватает. Главврач отметил, что тяжелое течение болезни связано с мутациями, которые сейчас происходят с коронавирусом.

Любовь Лялина, главный врач Иркутской городской клинической больницы №1, во время прямого эфира отметила, что в больнице, в которой она является руководителем, «на 300 койках лежат 370 пациентов, из них 50 – в крайне тяжелом состоянии». Она назвала сложившуюся ситуацию «крайне тяжелой».