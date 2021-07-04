Иркутскую областную больницу перепрофилируют под ковидный госпиталь

Министр здравоохранения Прианагрья Яков Сандаков во время прямого эфира 4 июля сообщил, что Иркутскую областную клиническую больницу частично перепрофилируют под ковидный госпиталь.

«У нас на сегодняшний день стоит вопрос, и он, в принципе, уже решен – о перепрофилировании областной больницы под ковидный госпиталь. Но не полностью, а основного коечного фонда для того, чтобы лечить этих пациентов. Высокотехнологичные методы лечения, которые расположены в областной больнице, и оборудование будут по-прежнему работать в «чистой зоне», но основная часть коечного фонда уйдет под ковид. Это, к сожалению, вынужденная мера, потому что недостаточно обычных больничных коек, нужны койки с кислородом, нужна реанимация, потому что количество тяжелых пациентов гораздо больше, чем в первую и вторую волну», – заявил Сандаков.

Учреждение будет перепрофилировано в госпиталь на этой неделе. Экстренная помощь по заболеваниям, не связанным с коронавирусом, будет оказываться в железнодорожной, первой и восьмой больницах.