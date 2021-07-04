Правительство Приангарья заявило о готовности вакцинировать работников малого бизнеса на их территории

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 4 июля заявил о готовности правительства организовать вакцинацию работников малого и среднего бизнеса на территории организаций.

«Я готов вместе с минздравом выделять врачебные бригады и вакцинировать по желанию работников малого и среднего бизнеса на их территории, чтобы исключить перекрестные потоки. У нас определено, и мы это уже решили с уполномоченным по правам предпринимателей, что малый и средний бизнес фиксирует заявку, и в этот же день убывают туда врачи. Сколько нужно, 100, 200 человек, родных, близких, мы всех провакцинируем»,– отметил глава региона и добавил, что подать заявку на вакцинацию можно через бизнесомбудсмена.

По словам медиков, участвующих в эфире, вакцинация в период пандемии необходима, поскольку, по их наблюдениям, привитые люди, даже если заболевают, то переносят болезнь легче тех, кто не ставил прививку от коронавируса.