Губернатор не поддержал введение полного локдауна в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 4 июля не поддержал введение полного локдауна из-за коронавируса на территории региона.

«Если те ограничительные мероприятия, которые мы сегодня ввели, каждый будет выполнять, то не нужен локдаун. <…> Тот ограничительный комплекс мероприятий, который идет в моем Указе, позволяет выйти из непростой ситуации», – заявил Кобзев.

По мнению главы региона, локдаун «даст временную передышку» и после снятия жестких ограничений вновь произойдет всплеск заболеваемости. «Если мы не научимся жить в подобных условиях с учетом личной безопасности, то можно этот локдаун [до бесконечности] продолжать», – сообщил Кобзев и добавил, что каждому жителю региона необходимо менять отношение к ситуации, быть более ответственными.

Глава области привел в пример Татарстан, где большинство жителей носят маски, отчего заболеваемость в регионе находится под контролем: по статистике, третья волна пандемии на этой территории не зафиксирована, за последние сутки заболели 43 человека при населении в почти 4 млн человек.