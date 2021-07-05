Семьи с одним ребенком смогут получить семейную ипотеку в Альфа-Банке

Альфа-Банк расширил возможности для получения ипотечных кредитов с льготной ставкой семьями с детьми. Теперь взять ипотечный займ по ставке от 5,29% или рефинансировать ипотеку другого банка смогут клиенты с одним ребёнком — ранее это было возможно только с двумя детьми и более.

Семейная ипотека распространяется на граждан РФ с детьми, где первый и (или) последующий родились в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, а также на клиентов, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями. Официальный брак не обязателен. Клиенты с приёмными детьми также могут участвовать в программе.

Срок кредита от 3 до 30 лет, сумма от 600 тыс. руб. до 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. для других регионов. Первоначальный взнос — от 15%.