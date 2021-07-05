Еще 20 офисов банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка.
Теперь на данных офисах можно увидеть вывеску «Совкомбанк». Это значит, что мы рады видеть всех клиентов Совкомбанка и банка Восточный! – говорится в сообщении банка.
В данных офисах для клиентов банка Восточный будут доступны все операции кроме переводов Western Union. Переводы можно совершить в ближайших офисах банка Восточный.
С 5 июля офисы, расположенные по адресам:
- г. Иркутск, ул. Cоветская, д.144
- г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 7
- г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 55
- г. Оренбург, ул. Терешковой, д.10
- г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.125Б
С 6 июля офисы, расположенные по адресам:
- г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 7/4
- г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 62
С 7 июля офисы, расположенные по адресам:
- г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д.4
- г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д.101
- г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14
- г. Омск, ул. Маяковского, д.17, пом. 5П
- г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.191а
- С 8 июля офисы, расположенные по адресам:
- г. Астрахань, проезд Воробьева, д.7, литер А, пом. 182
- г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 105, корп.3
- г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 77
- г. Орел, ул. Комсомольская, д. 65, пом. 74
- г. Саратов, ул. Московская, д. 156А
С 9 июля офисы, расположенные по адресам:
- г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 54, пом. 4
- г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 38
- г. Электросталь, пр. Чернышевского, д. 17, пом. 1
Ранее 14 офисов банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.