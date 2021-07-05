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20 офисов банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка

Еще 20 офисов банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка.

Теперь на данных офисах можно увидеть вывеску «Совкомбанк». Это значит, что мы рады видеть всех клиентов Совкомбанка и банка Восточный! – говорится в сообщении банка.

В данных офисах для клиентов банка Восточный будут доступны все операции кроме переводов Western Union. Переводы можно совершить в ближайших офисах банка Восточный.

С 5 июля офисы, расположенные по адресам:

  • г. Иркутск, ул. Cоветская, д.144
  • г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 7
  • г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 55
  • г. Оренбург, ул. Терешковой, д.10
  • г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.125Б

С 6 июля офисы, расположенные по адресам:

  • г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 7/4
  • г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 62

С 7 июля офисы, расположенные по адресам:

  • г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д.4
  • г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д.101
  • г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14
  • г. Омск, ул. Маяковского, д.17, пом. 5П
  • г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.191а
  • С 8 июля офисы, расположенные по адресам:
  • г. Астрахань, проезд Воробьева, д.7, литер А, пом. 182
  • г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 105, корп.3
  • г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 77
  • г. Орел, ул. Комсомольская, д. 65, пом. 74
  • г. Саратов, ул. Московская, д. 156А

С 9 июля офисы, расположенные по адресам:

  • г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 54, пом. 4
  • г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 38
  • г. Электросталь, пр. Чернышевского, д. 17, пом. 1

Ранее 14 офисов банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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