Еще 20 офисов банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка.

Теперь на данных офисах можно увидеть вывеску «Совкомбанк». Это значит, что мы рады видеть всех клиентов Совкомбанка и банка Восточный! – говорится в сообщении банка.

В данных офисах для клиентов банка Восточный будут доступны все операции кроме переводов Western Union. Переводы можно совершить в ближайших офисах банка Восточный.

С 5 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Иркутск, ул. Cоветская, д.144

г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 7

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 55

г. Оренбург, ул. Терешковой, д.10

г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.125Б

С 6 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 7/4

г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 62

С 7 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д.4

г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д.101

г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14

г. Омск, ул. Маяковского, д.17, пом. 5П

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.191а

С 8 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Астрахань, проезд Воробьева, д.7, литер А, пом. 182

г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 105, корп.3

г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 77

г. Орел, ул. Комсомольская, д. 65, пом. 74

г. Саратов, ул. Московская, д. 156А

С 9 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 54, пом. 4

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 38

г. Электросталь, пр. Чернышевского, д. 17, пом. 1

Ранее 14 офисов банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.