«Дамате» при поддержке Россельхозбанка приступила к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в КЧР

«Дамате» начала строительно-монтажные работы на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесской Республике. Финансовым партнером проекта выступил Россельхозбанк, предоставивший компании две кредитные линии на общую сумму 2,3 млрд. рублей.

Группа компаний «Дамате» начала строительно-монтажные работы на заводе по убою и переработке баранины «Кавказ мясо» в г. Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика). Модернизация проводится в рамках реализации проекта по производству баранины в Северо-Кавказском федеральном округе.

В результате полного ввода в эксплуатацию мощность предприятия составит 720 тысяч голов в год. Компания планирует производить 42 тонны продукции в сутки или 12,6 тысячи тонн в убойном весе в год.

Финансовым партнером выступает Россельхозбанк, предоставивший компании две кредитные линии на общую сумму 2,3 млрд. рублей. Первый транш в размере 1 млрд. рублей уже поступил на счета компании – были проавансированы строительно-монтажные работы и поставка оборудования.

«Производство баранины в России стабильно растет со средним темпом +2% в год в течение последних 10 лет, в 2020 году было произведено 210 тыс. тонн этой продукции. По оценке Россельхозбанка, в ближайшие годы овцеводство ждёт развитие преимущественно по модели индустриализации, вертикальной интеграции и контрактного фермерства. Баранина перестает восприниматься как нишевый продукт и стремится завоевать место на мясной полке, производители расширяют ассортимент и каналы продаж. Учитывая возросший интерес инвесторов к отрасли, мы прогнозируем, что баранина повторит путь индейки, производство которой удвоилось за последние 5 лет. Уверена, что продукция завода в Черкесске будет востребованной и очень быстро завоюет интерес потребителей», – отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

«Один из ключевых экономических эффектов от реализации данного проекта для нашего региона, это безусловно, рабочие места для местных жителей. Это около пяти сотен рабочих мест на производстве. Помимо этого, для нас важно и то, что обеспечивается синергетический эффект развития овцеводческой отрасли Карачаево-Черкесии. Это становится возможным за счет реализации проектов «Дамате» по поддержке овцеводческих ферм, развитию генетики, обеспечению стабильного сбыта для наших фермеров. Все это позволит в перспективе сделать Карачаево-Черкесию лидером по производству баранины в стране», - сказал глава региона Рашид Темрезов.

«Приступая к перевооружению одного из старейших предприятий в Черкесске, мы поставили перед собой задачу – в полной мере использовать имеющийся инновационный потенциал производства, привнести в проект лучшие технические решения, обеспечить высокий уровень автоматизации процессов, - сказал генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров. - Технологии, инновации, санитария, качество и экология – эти принципы мы заложили в основу модернизации и надеемся, что такой подход позволит нам вывести переработку баранины в регионе на принципиально новый, современный уровень».

На текущий момент в зоне убоя и охлаждения туш проводится подготовка песчаного основания и начало устройства канализации для последующего бетонирования полов. Заказаны сэндвич-панели с целью устройства внутренних перегородок для всего предприятия. Параллельно идут демонтажные работы в зоне упаковки и хранения готовой продукции. Сейчас в работах на объекте занято 30 человек.

В настоящее время осуществляется поставка полного комплекта оборудования на завод, после чего специалисты приступят к монтажу.

Для завода приобретена убойная линия GMSTEEL с высокой степенью автоматизации мощностью 300 голов в час. Высокоскоростная конвейерная разделка даст возможность одновременно производить продукт для разных категорий потребителей с различной глубиной разделки, что даст возможность избежать работы «на склад», ориентируясь строго на заявки клиентов. Автоматизированная разделка и упаковка туш позволит повысить биобезопасность производства, обеспечить высокое качество продукции и длительные сроки хранения.

Специалисты смонтируют на объекте уникальные высокотехнологичные системы автоматической калибровки туш по весу и их обработки паром, в том числе для субпродуктов и высокоценного кишсырья. Калибровка гарантирует получение однородного конечного продукта.

В ходе модернизации на мясоперерабатывающем заводе будет установлен ритуальный автоматический бокс, который позволит при производстве строго соблюдать предписанные стандарты «Халяль».

Кроме этого надежное и современное холодильное оборудование производства Германии мощностью 1,1 мВт обеспечит быстрое охлаждение и, соответственно, высочайшую степень сохранности готового продукта до ее отправки покупателю.

Важной частью модернизации станет установка современных локальных очистных сооружений (ЛОС) и организация переработки производственных отходов предприятия.

Напомним, что проект предусматривает строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение всех производственных участков предприятия - от обвалки МРС до упаковки и склада готовой продукции, также будет приобретен специализированный транспорт.

На заводе будут производиться натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарши, маринады под брендом BAZARCO. Продукция будет сертифицироваться по стандартам «Халяль» и «Кошер».

В результате реализации проекта будет создано порядка 450 новых рабочих мест.