Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку льготную ипотеку по сниженной ставке

Райффайзенбанк продолжит выдавать ипотеку в рамках программы «Господдержка», однако, несмотря на обновления условий субсидирования, не будет поднимать ставку до рекомендованных 7%.

«Мы стремимся дать возможность как можно большему числу людей не только быстро и просто, но ещё и выгодно решить свой квартирный вопрос. Мы рады предложить одну из лучших ставок на рынке — 6,49%», — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная ставка сохранится на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн рублей.