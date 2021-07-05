Правительство обсуждает повышение налоговой и акцизной нагрузки

В правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 гг. , об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и на другие источники. Идея обсуждается в связи с поиском средств, на которые можно было бы финансировать «стратегические инициативы правительства».

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