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Правительство обсуждает повышение налоговой и акцизной нагрузки

В правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 гг. , об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и на другие источники. Идея обсуждается в связи с поиском средств, на которые можно было бы финансировать «стратегические инициативы правительства».

Предлагается:

  • повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли (рост отчислений в бюджет может составить более 100 млрд руб.);
  • расширить и скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли (около 90 млрд руб.);
  • изменить систему уплаты акцизов (около 100 млрд руб.);
  • изменить систему налогообложения состоятельных лиц (около 100 млрд руб.).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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