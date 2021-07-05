Локдаун в Бурятии мог стать причиной вспышки коронавируса в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 4 июля сообщил, что причиной вспышки коронавирусной инфекции мог стать локдаун, введённый в Бурятии с 27 июня. По его словам, граждане, прилетевшие в Бурятию, приехали в Приангарье и, возможно, занесли заразу.

– Мы можем ввести локдаун, но давайте посмотрим, что происходит у нас. Если взять Бурятию, у них уже был один локдаун (осенью-зимой 2020 года – ред.), сейчас они ввели второй. Но если вводить, то надо сразу во всех субъектах одномоментно. И вот в Бурятии ввели локдаун – и к нам туристы все поехали, и местные жители поехали. И, может быть, из-за этого вспышка произошла, потому что люди, которые прилетали в Бурятию, приезжают теперь к нам, – подчеркнул глава региона.

4 июля в Иркутской области был зафиксирован новый максимум суточного прироста больных COVID-19 в Приангарье – болезнь выявили у 319 человек. Это максимум с середины июня прошлого года. Аналогичное число больных было выявлено по официальной статистике более года назад – 15 июня 2020 года. Всего с начала пандемии ковидом в регионе заболели 75,5 тысячи людей. В Бурятии эпидемиологическая обстановка сложнее, 4 июля COVID-19 обнаружен у 331 человека, всего с начала пандемии в Бурятии заболели 45,8 тысяч человек.