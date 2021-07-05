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Игорь Кобзев объяснил, почему не ставит прививку от коронавируса

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объяснил, почему он не прививается. Во время прямого эфира 4 июля он продемонстрировал результаты анализа на антитела. По его словам, количество антител позволяет ему не вакцинироваться.

– Как только пройдет снижение, сразу поставлю вакцину. Чтобы не было никаких инсинуаций на этот вопрос, – сообщил он.

Напомним, что иркутский губернатор переболел коронавирусом во время второй волны, он был госпитализирован в конце октября 2020 года.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира также сообщил, что намерен внести изменения в Указ, согласно которым фитнес-клубы региона можно будет посещать не только привитым от коронавируса людям, но и переболевшим. В ближайшее время власти разрешат  людям с высоким уровнем антител посещать подобные организации.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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