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Губернатор Иркутской области потребовал ликвидировать дефицит лекарств для ковидных больных до 7 июля

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев потребовал от министерства здравоохранения обеспечить лекарствами всех больных коронавирусом у регионе. Об этом он сообщил во время прямого эфира 4 июля, когда на горячую линию позвонили жители региона и стали жаловаться на отсутствие бесплатных лекарств.

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–  Я понимаю, что буду отвечать за все. До среды, Яков Павлович (Сандаков – министр здравоохранения Иркутской области, ред.) должны быть лекарства в аптеках и на дому. Работайте с минздравом, с министерством молодежной политики. В среду я проведу прямой эфир, – сообщил глава региона.

Кроме того, глава региона пообещал найти решение и компенсировать затраты для тех больных, кто находился на амбулаторном лечении.

Напомним, 4 июля в Иркутской области был зафиксирован новый максимум суточного прироста больных COVID-19 в Приангарье – болезнь выявили у 319 человек. Это максимум с середины июня прошлого года. Аналогичное число больных было выявлено по официальной статистике более года назад – 15 июня 2020 года. Всего с начала пандемии ковидом в регионе заболели 75,5 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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