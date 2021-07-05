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«Ситуация крайне напряженная». Власти – о ситуации с COVID-19 в Иркутской области

На базе Иркутской областной клинической больницы будет открыт ковидный госпиталь на 700 мест. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков во время прямого эфира Губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Instagram, в котором также приняли участие первый заместитель главы регионального минздрава Анна Данилова, главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев и главный врач Иркутской городской клинической больницы №1 Любовь Лялина.

– Все специалисты отмечают, что во время третьей волны течение болезни изменилось, увеличилась летальность. Такая ситуация по всей стране. Для меня жизнь и здоровье людей превыше всего. Более того, ситуацию, когда скорая помощь не может забрать пациента и положить его больницу, рассматриваю как личную трагедию. На систему здравоохранения легла пятикратная нагрузка, и сегодня мы тщательно вырабатываем решения, которые должны дать результат, – сказал Игорь Кобзев.

 

Открытие коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Иркутской областной клинической больницы планируется на следующей неделе. Сейчас в регионе работают специалисты Министерства здравоохранения России, они анализируют возможности медучреждения и консультируют местных врачей по его перепрофилированию. Губернатор подчеркнул: во время третьей волны COVID-19 возникла высокая потребность в реанимационных койках, и ресурс областной больницы может ее покрыть.

При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться на базе иркутских городских клинических больниц №1 и №8, Дорожной клинической больницы на станции Иркутск – Пассажирский ОАО «РЖД», а также в «чистой» зоне областной больницы.

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Во время прямого эфира Игорь Кобзев обозначил главные задачи, которые сейчас решает минздрав региона. Одна из них – обеспечение кислородом всех нуждающихся пациентов. Также необходимо закрывать потребность в лечении пациентов дорогостоящими препаратами и обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты. Еще одно направление работы – обеспечение больных бесплатными препаратами и бесперебойное поступление лекарств в аптеки.

Все участники прямого эфира напомнили жителям Иркутской области о личной ответственности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и призвали соблюдать ограничительные и профилактические меры. Медики подчеркнули, что по-прежнему самым эффективным средством в этой борьбе является массовая вакцинация.

– Ситуация крайне напряженная. Более пяти тысяч пациентов проходят лечение в стационарах, такого не было никогда. 55 медицинских организаций занимаются лечением ковида. С 5 июня по 5 июля коечный фонд мы увеличили в три раза. Почти шесть тысяч коек развернуто для пациентов с ковидом. 46 процентов – это койки с кислородом. В этот раз болеют не только пожилые, но и молодые люди, а также дети, – сообщил Яков Сандаков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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