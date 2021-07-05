В Приангарье обновлен рекорд по смертности от коронавируса

За последние сутки в Иркутской области 29 человек скончались от ковида, в предыдущий день их было 26. Такие данные опубликовал региональный оперштаб на 5 июля. За сутки болезнь выявили у 327 человек – это максимум с середины июня прошлого года.

Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 75,8 тысяч людей.

Госпитализированы за последние сутки 74 человека, всего в настоящее время 5,3 тысячи человек, выздоровели за день 27 человек, скончались – 29.

Региональные власти называют ситуацию с COVID-19 в регионе «крайне напряженной». По словам губернатора, во время третьей волны течение болезни изменилось, увеличилась летальность, на систему здравоохранения легла пятикратная нагрузка.