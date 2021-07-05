МТС увеличила в 1,5 раза скорость мобильного интернета в популярных местах отдыха на Байкале

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию из-за коронавируса, люди по-прежнему едут отдыхать на Байкал. При этом заливы Малого моря, судя по сезонному росту мобильного интернет-трафика, лидируют по количество отдыхающих туристов, сообщил директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

– Чтобы отдыхать было комфортно, коллеги из техноблока увеличили емкость канала и тем самым «разогнали» интернет в популярных туристических локациях – теперь скорость в Еланцах, Сарме, Черноруде, Зуун-Хагуне, МРС и других бухтах в этой местности стала быстрее в 1,5 раза. В ближайших планах – дополнительное расширение емкости сети на Малом море, – отметил Владислав Божеев.

Тем не менее, пандемия оказывает влияние на отдых. Так, по сравнению с прошлым годом, по данным аналитиков МТС, количество дней отдыха на Байкале сократилось с четырех до трех.

Несмотря на третью волну коронавируса, власти Иркутской области прогнозируют восстановление турпотока в 2021 году до допандемийного уровня. В 2019 году регион посетило более 1,8 млн туристов.